تراجع أسعار الذهب في مصر للمرة الثالثة اليوم

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تراجع أسعار الذهب في مصر الآن بقيمة 30 جنيها وذلك بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا، في ظل أن الأسعار شهدت في بداية التعاملات الصباحية تراجعا يقدر بنحو 10 جنيهات، كما سجلت انخفاضا في منتصف تعاملات اليوم بقيمة 15 جنيها؛ ليصل إجمالي انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين حتى الآن إلى 55 جينها، ويرجع سبب ذلك إلى تراجع أسعار الذهب العالمية في الفترة الحالية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في مصر الآن، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3245 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3708 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات إلى 2781 جينها.

أسعار الذهب في مصر

أما سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية سجل 2169 جنيها.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1880 جنيها.

وعن سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في مصر بلغ 25960 جنيها.

وبالنسبة لسعر الأونصة وصل إلى 116936 جنيها.