تراجع 30 جنيها في سعر جرام الذهب عيار 21 الآن.. «اعرف وصل كام»

تواصل أسعار الذهب في مصر اليوم في محلات الصاغة تراجعها المستمر منذ بداية التعاملات الصباحية الذي شهد انخفاضا بنحو 15 جنيهًا، وهبطت الأسعار مرة أخرى الآن، خلال تعاملات الظهيرة، بقيمة 30 جنيهًا، في حين أن أسعار الذهب المحلية تسجل انخفاضًا منذ تعاملات، أمس، ما أثر على أسعار السبائك أيضًا، لذلك يبلغ إجمالي تراجع أسعار الذهب اليوم 45 جنيهًا، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الظهيرة والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 3250 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال تعاملات الظهيرة 3714 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية إلى 2785 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- بينما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 2172 جنيها.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة يبلغ 1886 جنيها للشراء.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في محلات الصاغة يسجل 26 ألف جنيه.

- أما سعر الأونصة تسجل 117 ألفا و291 جنيهًا.