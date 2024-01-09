إشادات واسعة من الجمهور بأغنية «كان نفسي» لمحمد الشرنوبي

نالت أغنية محمد الشرنوبي، «كان نفسي» التي طرحها منذ ساعات، عبر المنصات الغنائية، إشادات واسعة من الجمهور.

إشادات الجمهور بأغنية كان نفسي

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أغنيته الجديدة «كان نفسي».

ونشر محمد الشرنوبي، الأغنية، وعلّق عليها: «كان نفسي موجودة دلوقتي على كل المنصات»، لتنهال تعليقات الجمهور بالإشادات على الأغنية.

وقال أحد المتابعين على على «إنستجرام»: «الكلام بجد حلو أأوي»، وعلّق آخر: «أغنية خيال في منتهي الروعة، بينما جاء تعليق: أغنية رهيبة جدًا روعة، إيه الجمال ده بجد تحفة أوي».

محمد الشرنوبي يروج لأغنية كان نفسي

وروج «الشرنوبي» أول أمس عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيته الجديدة «كان نفسي» بنشر البوستر الدعائي للاغنيه معلقا: «استنوا اغنية كان نفسي بكرة الساعة 5».