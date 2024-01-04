محمد الشرنوبي يطرح أغنيته الجديدة «كان نفسي» قريبا

طرح الفنان محمد الشرنوبي، برومو أحدث أغنياته التي تحمل اسم «كان نفسي»، بالتعاون مع المُنتج محمد جابر، والمقرر طرحها خلال أيّام.

وشوق «الشرنوبي»، الجمهور لأغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان «كان نفسي»، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قائلا:«مين مستني الأغنية؟.. كان نفسي».

وكان آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي، مشاركته بمسلسل «إيجار قديم»، مع الفنان شريف منير، وشارك خلاله العديد من الفنانين، وناقش العمل عدة قضايا، حول مشكلات قانون الإيجار القديم، وكيفية التعامل معه.