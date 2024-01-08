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محمد الشرنوبي يطرح أغنيته الجديدة «كان نفسي»

كتب:

بسمة شطا
05:32 م | الإثنين 08 يناير 2024
محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي

كشف الفنان محمد الشرنوبي عن طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «كان نفسي»، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

محمد الشرنوبي يطرح أغنيته الجديدة 

وشارك الفنان محمد الشرنوبي جزءا من أغنية كان نفسي، وعلق عليها: «كان نفسي.. موجودة دلوقتي على كل المنصات».

وأغنية كان نفسي تعاون فيها الفنان محمد الشرنوبي مع المؤلف مصطفى ناصر، وهي من ألحان محمد الشرنوبي وتوزيع ماهر الملاح.

وتقول كلمات الأغنية:

كان نفسي أقول إنه استحالة أفضل كدة

كان نفسي مابقاش حالتي حالة بالشكل ده

كان نفسي اشوفني اكون عارفني والسنين

طول السنين جايبة جديد

كان نفسي لما اعيش ماكنش عشت

والسلام كان نفسي افهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام

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بقلم بسمة شطا