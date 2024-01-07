محمد الشرنوبي يعلن طرح أغنية «كان نفسي» غدا

أعلن المطرب محمد الشرنوبي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أغنيته الجديدة «كان نفسي»، غدا الاثنين.

ونشر محمد الشرنوبي البوستر الدعائي للأغنيه معلقا: «استنوا أغنية (كان نفسي) بكره الساعة 5».

محمد الشرنوبي يروج لأغنية «كان نفسي»

وروج المطرب محمد الشرنوبي منذ أيام عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيه كان نفسي بنشر البرومو الدعائي للأغنية، كما أعلن تعاقده مع شركة جاما ميوزيك وشوق متابعيه ومحبيه بصدور أعمال جديدة.