«كان نفسي».. محمد الشرنوبي يروج لأولى أغانيه بعام 2024

يستعد الفنان محمد الشرنوبي، لطرح أولى أغانيه بعام 2024، بعد تعاونه مؤخرًا مع المنتج محمد محسن جابر.

محمد الشرنوبي يشوق جمهور لأغنيته الجديدة

وشوق «الشرنوبي»، الجمهور لأغنيته الجديدة، والتي تحمل عنوان «كان نفسي»، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلاً :«مين مستني الأغنية؟.. كان نفسي».

آخر أعمال محمد الشرنوبي

وكان آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي مشاركته بمسلسل «إيجار قديم»، مع الفنان شريف منير، وشارك خلاله عدد كبير من الفنانين وتم خلال العمل مناقشة العديد من القضايا حول مشكلات قانون الايجار القديم، وكيفية التعامل معه.