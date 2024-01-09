محمد عادل إمام يعلن عرض فيلم «أبو نسب» في أستراليا الخميس المقبل

أعلن الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عرض فيلمه الجديد «أبو نسب» في أستراليا، اعتبارًا من الخميس المقبل.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم معلقًا: «أبو نسب في أستراليا احجز تذكرتك الآن، يعرض بداية من يوم الخميس المقبل 11 يناير، سارع بالحجز قبل نفاذ التذاكر».

فيلم أبو نسب

حقق فيلم «أبو نسب» نجاحًا كبيرًا في عدد من الدول العربية والأجنبية، إذ تصدر في عدد منها «التريند».

ويشارك في بطولة فيلم «أبو نسب» عددًا كبيرًا من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.