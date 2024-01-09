تفاصيل الشهادة الذهبية من البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 5.30% سنويا

يوفر البنك الأهلي المصري لعملاءه مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بالعملة الأجنبية، وذلك لتلبية احتياجاتهم المختلفة، وتعد الشهادة الذهبية إحدى هذه الشهادات، والتي تقدم عائدًا مميزًا، يصل إلى 27% سنويًا و23.5% شهريًا.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية، تفاصيل الشهادة الذهبية من البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفائدة للشهادة الذهبية الجديدة

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار أمريكي أو يورو.

- عملة الشهادة: دولار أمريكي أو يورو.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- عائد ثابت طول مدة الشهادة.

- سعر العائد: يصل إلى 5.30% دولار سنويًا.

- يبلغ العائد الربع سنوي 5.20% دولار.

- أما سعر الفائدة النصف سنوي فيصل إلى 5.25%.

- وبالنسبة للعائد الشهري يسجل 5.25%.

- يحسب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويستحق بنفس عملة الشهادة.

شروط الاقتراض والاسترداد

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي المصري، وفقًا للتعليمات السارية.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 ـشهر.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة، وفقًا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.