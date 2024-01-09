تفاصيل الشهادة الذهبية من البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 5.30% سنويا
كتب:
مريم حنفي
06:07 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
أموال
يوفر البنك الأهلي المصري لعملاءه مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بالعملة الأجنبية، وذلك لتلبية احتياجاتهم المختلفة، وتعد الشهادة الذهبية إحدى هذه الشهادات، والتي تقدم عائدًا مميزًا، يصل إلى 27% سنويًا و23.5% شهريًا.
وترصد «الوطن» في النقاط التالية، تفاصيل الشهادة الذهبية من البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كما يلي:
أسعار الفائدة للشهادة الذهبية الجديدة
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار أمريكي أو يورو.
- عملة الشهادة: دولار أمريكي أو يورو.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- عائد ثابت طول مدة الشهادة.
- سعر العائد: يصل إلى 5.30% دولار سنويًا.
- يبلغ العائد الربع سنوي 5.20% دولار.
- أما سعر الفائدة النصف سنوي فيصل إلى 5.25%.
- وبالنسبة للعائد الشهري يسجل 5.25%.
- يحسب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويستحق بنفس عملة الشهادة.
شروط الاقتراض والاسترداد
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي المصري، وفقًا للتعليمات السارية.
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 ـشهر.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة، وفقًا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.