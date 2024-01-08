أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي المصري الآن.. اعرف التفاصيل

يقدم البنك الأهلي المصري للمواطنين شهادات ادخارية متنوعة، يختلف عائدها حسب طبيعة كل شهادة، آخرها الشهادة البلاتينية، التي أعلن البنك عن طرحها اعتباراً من يوم الخميس الماضي، والتي يصل العائد الخاص بها إلى 27% سنوياً، و 23.5% شهرياً، وتعتبر الشهادة البلاتينية، التي تصل مدتها إلى سنة واحدة، الأعلى خلال الفترة الحالية داخل البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أعلى شهادة ادخارية داخل البنك الأهلي المصري الآن، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية

- يمكن للأفراد الطبيعيين شراء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة في البنك الاهلي المصري إلى سنة واحدة.

- يختلف سعر العائد بحسب دورية الصرف، يصل إلى 23.5% في حالة صرف العائد شهرياً، و27% سنوياً.

- بالنسبة لبدء احتساب العائد يكون من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

شروط الاسترداد والاقتراض

- وعن شروط الاقتراض يمكن للعميل القيام بذلك بضمان الشهادة، وذلك عن طريق أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقاً للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.