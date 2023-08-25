تعرف على أرباح الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار في البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري، عن تفاصيل الشهادات الدولارية، وتضم 3 شهادات وهي الذهبية الجديدة والأهلي بلس والأهلي فورًا، بعوائد تتراوح بين 7% و9% وحوالي 27% عائدا تراكميا يصرف من اليوم التالي لتاريخ الشراء، مشيرا إلى أن خطوة طرح الشهادة الدولارية جيدة لرفع الضغط على العملة الصعبة.

شهادة الادخار الذهبية الجديدة بالدولار

«الوطن» تشرح تفاصيل الشهادة الدولارية الذهبية الجديدة المطروحة من البنك الأهلي المصري لتساعد القارئ على تبسيط ما بها من معلومات وهي كالتالي:

- الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار الدولارية من البنك الأهلي المصري، هو 500 دولار أمريكي، مع مضاعفة الرقم حال زيادة الشراء بالدولار.

- عائد على الشهادة الدولارية «الذهبية الجديدة» ثابتا عند 5.30% سنوي، و5.15% شهري، 5.20% ربع سنوي، و5.25% نصف سنوي.

- تصل مدة الشهادة الدولارية إلى 3 سنوات.

- استرداد الشهادة الذهبية الجديدة بعد مضي 6 أشهر.

- يمكن استرداد الشهادة الذهبية الجديدة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

الشهادة الدولارية أهل مصر 5 سنوات

- يبدأ شراء الشهادة الدولارية «أهل مصر» في البنك الأهلي المصري من 500 دولار أمريكي، مع إمكانية المضاعفة في حال زيادة الشراء.

- يصرف العائد على الشهادة الدولارية بأربع دوريات ثابتة عند 5.15% سنوي، 5% سنوي يصرف شهري، 5.05% يصرف كل 3 شهور، 5.10% يصرف نصف سنوي.

- يبلغ أجل الشهادة الدولارية 5 سنوات.