مواعيد قطارات «الإسكندرية- القاهرة» والعكس بمناسبة إجازة نصف العام

قاربت امتحانات الفصل الدراسي الأول في بعض المراحل التعليمية من الانتهاء في بعض الصفوف والمراحل التعليمية، وبدأ الكثيرون يسألون عن مواعيد القطارات المكيفة بين الإسكندرية والقاهرة والعكس، لاختيار أنسب وقت للسفر في إجازة نصف العام.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة والعكس

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة والعكس؛ حتى يتعرف المسافرون على مواعيد القطارات المكيفة، للتسهيل عليهم وتنظيم مواعيد سفرهم.

وإليكم أرقام ومواعيد القطارات المكيفة من محطة مصر بالإسكندرية ومحطة رمسيس من القاهرة.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة

وحددت هيئة سكك حديد مصر، مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة التى تتحرك من محطة مصر بالإسكندرية إلى محطة رمسيس بالقاهرة ومواعيدها، كالتالي.

- قيام قطار رقم 8 روسي تهوية الإسكندرية: القاهرة الساعة 10.5 صباحًا.

- القطار رقم 3024 ثالثة مكيفة الإسكندرية : القاهرة الساعة 10 صباحًا.

- القطار رقم 902 مكيف الإسكندرية: القاهرة الساعة 6.00 صباحًا.

- القطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعدة الساعة 7.00 صباحًا.

- موعد قيام قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية: القاهرة الساعة 8.15 صباحًا.

- القطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

- القطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 13.00 ظهرًا.

- القطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعدة الساعة 14.00 ظهرًا.

- القطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعدة الساعة 15.30 عصرًا.

- القطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساءً.

- القطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 8.10 مساءً.

- القطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة «روسي» موعدة الساعة 1.10 ظهرًا.

- القطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة «روسى» موعد قيامه الساعة 8.20 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية

أما عن القطارات المتجهة إلى محطة مصر بالإسكندرية، من محطة رمسيس بالقاهرة، فمواعيدها هي:

- القطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد القيام الساعة 6.00 صباحًا.

- القطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد القيام الساعة 9.00 صباحًا.

- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحًا.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

- قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 2 ظهرًا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2.25 ظهرًا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3.35 عصرًا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد القيام الساعة 4 مساءً.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد القيام الساعة 5.10 مساءً.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد القيام الساعة 6 مساءً.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد القيام الساعة 18.15 مساءً.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية «روسي» موعد قيامه الساعة 1.25 ظهرًا.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية «روسي» موعد القيام الساعة 4.30 ظهرًا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة القاهرة : الإسكندرية قيام من القاهرة الساعة 5.15 مساءً

قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة : الإسكندرية الساعة 07:10 مساءً.