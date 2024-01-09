تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-1-2024، استقرارًا في البنوك المصرية مع بداية التعاملات الصباحية، إذ سجل سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، والأقل بيعًا نحو 30.85 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في البنوك المصرية، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 30.84 جينه شراءً و30.93 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- أما سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر يصل إلى 30.75 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- فيما يسجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك قناة السويس 30.95 جنيه بيعًا و30.85 جنيه شراءً.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وعن سعر الدولار اليوم داخل بنك القاهرة يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.