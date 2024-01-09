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تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
08:08 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-1-2024، استقرارًا في البنوك المصرية مع بداية التعاملات الصباحية، إذ سجل سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، والأقل بيعًا نحو 30.85 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في البنوك المصرية، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 30.84 جينه شراءً و30.93 جنيه بيعًا. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- كما يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء. 

سعر الدولار في بنك مصر 

- أما سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر يصل إلى 30.75 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.85 جنيه. 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

- فيما يسجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك قناة السويس 30.95 جنيه بيعًا و30.85 جنيه شراءً. 

سعر الدولار في بنك القاهرة 

- وعن سعر الدولار اليوم داخل بنك القاهرة يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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