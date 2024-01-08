سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 8-1-2024

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 8-1-2024، بنفس مستويات الخميس الماضي في البنوك المصرية، حيث كان آخر يوم للتداولات الرسمية قبل الإجازة الأسبوعية وإجازة عيد الميلاد المجيد.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق ما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاثنين

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الاثنين 8-1-2024 في البنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

يسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 8-1-2024، داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يصل سعر الدولار اليوم الاثنين 8-1-2024، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجّل سعر الدولار اليوم الاثنين 8-1-2024، داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس اليوم الاثنين 8-1-2024، يصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.