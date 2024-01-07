سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد

يغلق سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل البنوك على ثبات مستمر منذ ختام تعاملات الخميس الماضي، إذ يصل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه شراء أما سعر البيع وصل إلى 30.93 جنيه وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سجّل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما بلغ سعر الدولار في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار اليوم الأحد اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- وعن سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل بنك مصر بلغ 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل بنك الإسكندرية سجل 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.