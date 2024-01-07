يواصل سعر الدولار اليوم الأحد 7-1-2024، في البنوك المصرية، استقراره الذي عليه منذ ختام التعاملات يوم الخميس الماضي، إذ أعلن البنك المركزي المصري، أنّ البنوك كافة إجازة اليوم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويبلغ سعر الدولار الأعلى شراءً 30.90 جنيه، أما السعر الأقل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا لما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الأحد 7-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

يسجل سعر الدولار اليوم الأحد، داخل بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

يصل سعر الدولار اليوم الأحد، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وعن سعر الدولار اليوم، داخل بنك القاهرة، يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر الدولار داخل بنك قناة السويس، يصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.