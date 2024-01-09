تفاصيل حساب توفير «المعاش» من البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 9.50% سنويا

يقدم البنك الأهلي المصري، للمواطنين حساب توفير يسمى «المعاش»، وتختلف أسعار الفائدة حسب طبيعة كل حساب، في ظل أن كافة البنوك المصرية تقدم للعملاء حسابات توفير، تختلف تفاصيلها من بنك لآخر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل ومميزات حساب توفير المعاش، من البنك الأهلي المصري، الذي جاء كما يلي:

سعر الفائدة

- يمكن للأفراد الطبيعيين فقط فتح حساب المعاش.

- يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جنيه.

- كما يصل الحد الأدنى لاحتساب العائد إلى 1000 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الفائدة تصل إلى 9.50% سنويًا.

- فيما يتم صرف العائد شهريًا.

مميزات الحساب

- ويتمتع حساب توفير المعاش من البنك الأهلي المصري، بإمكانية تحويل المعاش عليه.

- كما يستطيع العميل استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

- استخدام بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

المستندات المطلوبة

- وبالنسبة للأوراق المطلوبة، يجب إحضار نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

- خطاب من جهة العمل موجه للبنك، موضح به مبلغ مكافأة نهاية الخدمة.