مميزات حساب «توفير بلس» من بنك الإسكندرية.. عائد يصل إلى 14%

يتمتع حساب «توفير بلس» من بنك الإسكندرية بعدة مميزات، يتساءل عنها كثير من المواطنين باستمرار، من أجل الذهاب للبنك والقيام بفتح الحساب، وهو ليس الحساب الوحيد الذي يقدمه بنك الإسكندرية، بل يتيح للعملاء حسابات توفير متعددة، تختلف تفاصيلها حسب طبيعة كل حساب.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل ومميزات حساب توفير بلس من بنك الإسكندرية، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل حساب توفير بلس من بنك الإسكندرية

- يمكن للأفراد الطبيعيين القيام بفتح حساب توفير بلس من بنك الإسكندرية.

- يبلغ الحد الأدني لفتح الحساب 500 جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

- كما يستطيع العميل فتح الحساب بالعملات بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.

- وبالنسبة للعائد يكون تنافسياً.

- كما يصل العائد إلى 14%.

- يصرف العائد بشكل شهري.

مميزات حساب توفير بلس من بنك الإسكندرية

- يتم تغطية العميل بتأمين على الحياة بمجرد وصول رصيد الحساب الشهري النهائي إلى 10000 جنيه.

- إمكانية زيادة مبلغ التأمين على الحياة بناءً على طلب العميل وبأقل تكلفة.

- يستطيع الأفراد فوق ال21 عام بفتح الحساب.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير بلس

بالنسبة للأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير بلس من بنك الإسكندرية، تتضمن:

- ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي سارية.

- النموذج الخاص بفتح الحساب.