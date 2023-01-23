تفاصيل حساب توفير المعاش بالبنك الأهلي المصري.. فائدة تصل إلى 9% سنويا

يتجه الكثير من المواطنين الحاصلين على المعاش في الوقت الحالي إلى فتح الحسابات الخاصة بهم، خاصة وأنه يوفر العديد من المميزات الكثيرة التي يقدمها البنوك للعملاء التابعين لهم، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 3% نهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك الأهلي المصري عبر موقعة الإلكتروني، إنه أتاح حساب توفير للأشخاص الذين تمت إحالتهم على المعاش ليكون مصدر أمن للاحتفاظ بأموالهم، وكذلك الاستفادة من عائد جيد لهم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مميزات وشروط فتح دفتر توفير الخاص بالمعاشات في البنك الأهلي المصري:

أعلي عائد لحساب توفير المعاش من البنك الأهلي 2023

- الفائدة تصل إلى 9% سنويا.

- دورية الصرف شهري.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد 1000 جنيه.

مزايا حساب توفير المعاش

- الحصول على فائدة تنافسية وتعد الأعلى في مصر.

- إمكانية تحويل المعاش على الحساب.

- يفتح بحد أقصى مليون جنيه أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة.

- يمكن فتح الحساب للمصريين فقط.

- إمكانية الاشتراك في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

- إصدار بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير المعاش من البنك الأهلي

- يجب تقديم الأوراق التالية عند التقديم لطلب فتح حساب توفير المعاش:

- نسخة من بطاقة الهوية الرقم القومي أو جواز السفر.

- خطاب من جهة العمل موجه للبنك موضع به مبلغ مكافأة نهاية الخدمة.