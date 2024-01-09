معلومات عن أغنية «موحشتكيش» لتامر حسني قبل طرحها

أعلن المطرب تامر حسني، منذ ساعات، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن طرح أغنية «موحشتكيش» الليلة.

ونشر تامر حسني البوستر الدعائي معلقًا: «حبايب قلبي انتظروا، إن شاء الله، كليب موحشتكيش من البوم هرمون السعادة على جميع المنصات» مشيرا إلى طرح الأغنية الليلة.

معلومات عن أغنية موحشتكيش لتامر حسني:

وتستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن أغنية «موحشتكيش» قبل طرحها.

- أغنية موحشتكيش من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

- الأغنية من ألبوم هرمون السعادة الذي حققت أغاني عديدة فيه نجاحا كبيرا، وإشادات الجمهور.

- جرى تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، واختار تامر الفنانة ثراء جبيل؛ لتكون بطلة الأغنية في عديد من المشاهد الرومانسية، التي جمعت بينهما.

- وروج تامر منذ أيام للكليب عبر «إنستجرام» بنشر مقطع يقوله فيه: «معقولة أكون موحشتكيش، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفرقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة.. من بعد حضنك، حضني مات».