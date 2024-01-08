تامر حسني يعلن طرح كليب «موحشتكيش» غدا

أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن أغنيته الجديدة «موحشتكيش»، والتي يُطلقها على طريقة الفيديو كليب، وهي أغنية ضمن ألبوم «هرمون السعادة».

ونشر تامر حسني بوستر الأغنية، وعلق عليها قائلا: «حبايب قلبي انتظروا غدا إن شاء الله كليب موحشتكيش من ألبوم هرمون السعادة على جميع المنصات».

ألبوم «هرمون السعادة»، بدأ تامر حسني في إطلاقه منذ شهر 7 الماضي، تزامنًا مع فيلمه الأخير «تاج»، هي طرح في الفيلم أغنية بنفس اسم الألبوم، ومن الواضح أن تامر اتخذ طريقا جديدا في طرح الألبوم، حيث سيطرح كل أغنية منه على فترات أكثر بعدًا، حيث مر على إطلاق آخر أغنية أكثر من 4 أشهر.