السفير جمال بيومي: أمريكا تدعم إسرائيل بـ14.5 مليار دولار رغم إفلاسها

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الفيتو الأمريكي يقف بالمرصاد داعمًا للاحتلال الإسرائيلي، ووصل لدرجة من الدعم لإسرائيل إلى أنه لا يسمح حتى بصدور قرار متوازن يدعو لوقف القتال في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كادت تعلن إفلاسها منذ 3 أسابيع، ورغم ذلك دعمت إسرائيل مؤخرًا بـ14ونصف مليار دولار.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»،«أقصي ما قبلت به الولايات المتحدة الأمريكية، هو إدخال المساعدات والدواء إلى قطاع غزة، كما أننا أمام مآساة دولية ونفاق غير معقول».

14 ونصف مليار دولار لدعم إسرائيل .. وأمريكا كانت تعلن إفلاسها

وتابع: «ما يصدر عن الغرب أنهم يوصون إسرائيل بضرب الفلسطينيين ضربًا أقل بقليل مما يجري، وفي نفس الوقت حقيبة بها 14 ونصف مليار دولار لدعم الصمود الإسرائيلي من دولة مفلسة، فالولايات المتحدة الأمريكية كادت أن تعلن إفلاسها منذ 3 أسابيع، لأن الحكومة عاجزة عن سداد التزاماتها الدولية والداخلية».

وأكمل: «الكونجرس سمح لها أن تستدين بأكثر من مرتين ونصف الناتج القومي الأمريكي، حتى أن بعض الأمريكيين بدأوا يطلبون التخفيف من المساعدات، لأن هذا مرهق للمواطن دافع الضرائب».