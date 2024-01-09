قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاتها بحق الفلسطينيين في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، في إطار انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال، اليوم، 6 فلسطينيين من محافظة بيت لحم بعد مداهمة منازلهم.

وفجر اليوم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 4 شبان فلسطينيين من قلقيلية، وداهمت عدة بلدات، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيين اثنين، خلال اقتحامها مدينة رام الله، فيما أصيب شاب فلسطينيا بالرصاص الحي في الظهر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اقتحامات في عدة بلدات فلسطينية

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية عطارة شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وتمركز الجنود الإسرائيليون، في محيط منزل المعتقل مريد العطاري، كما اقتحم الجنود، قرية دورا القرع شمال شرق رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في وقت سابق، بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة وسط إطلاق للأعيرة النارية.

وفي إطار خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلن الجيش مقتل 4 عسكريين في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 514 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، مشيرا في بيان، إلى أن حصيلة المصابين بلغت نحو 2438 جريحًا، فيما بلغ عدد المصابين منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 1042، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.