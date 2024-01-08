مراسلة «القاهرة الإخبارية» برام الله: اعتقالات بالجملة للفلسطينيين في الضفة المحتلة

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية في رام الله، إنّ المنازل التي كانت تهدم قبل يوم 7 أكتوبر كانت تهدم لأغراض عسكرية، أو بسبب بنائها دون ترخيص حسب زعم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اختلاف الوضع بعد 7أكتوير

وأضافت السلامين، خلال رسالة على الهواء، أنّ الوضع أصبح مختلفا بعد السابع من أكتوبر، وهناك اقتحامات بشكل كثيف وعشوائي واعتقالات بالجملة للفلسطينيين، وكذلك هدف وتجريف للبني التحتية وهدم للمباني.

الأحداث في بلدية عزون

وتابعت أنّ ما حدث في بلدية عزون هو الأول من نوعه في الأزمة، باعتقال بعض الفلسطينيين بالبلدة وتفجير مخزن يعود إلى أحد المعتقلين، كما أنّ هدم البيوت وتفجيرها من قبل قوات الاحتلال.