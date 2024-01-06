الأنبا إيلاريون يترأس قداس عيد الميلاد بإيبارشية البحر الأحمر وسط إجراءات أمنية

يترأس الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم السبت، بإيبارشية البحر الأحمر، بحضور السكرتير العام للمحافظة، وأعداد كبيرة من المواطنين والقساوسة والكهنة والقيادات، وممثلي طوائف المجتمع والأحزاب والجمعيات، وقيادات الأزهر والكنيسة والأوقاف، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

تأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد

وتدق أجراس كنائس البحر الأحمر، لتعلن بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتزينت الكنائس بأجراس وزينة عيد الميلاد، وسط أجواء احتفالية.

وشهدت محيط الكنائس إجراءات أمنية وتفتيشية على البوابات الإلكترونية، ومداخل الكنائس، ورفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين محيط الكنائس، ونشر الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لتأمين الاحتفالات.

أسقف البحر الأحمر يستقبل المهنئين بعيد الميلاد

واستقبل الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، على مدار اليوم السبت، عددًا كبيرًا من المهنئين من كافة أطياف الشعب الذين توافدوا على كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة؛ لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد المجيد وتقديم الورود والهدايا، وسط فرحة وسعادة الجميع.

عيد ميلاد المصريين

ومن جانبه، أعرب الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، عن سعادته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن» أن عيد الميلاد المجيد، هو عيد كل المصريين، قائلا «دائما أعيادنا واحدة في جميع المناسبات».