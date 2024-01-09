بدء امتحانات «الترم الأول» لصفوف النقل في الجيزة.. وغرفة عمليات للمتابعة

بدأت امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في محافظة الجيزة، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط إجراءات احترازية ووقائية باللجان من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانات نصف العام في مادة الدراسات الاجتماعية، وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا، والذي يستمر حتي يوم 16 يناير الجاري.

وأكدت المديرية انعقاد غرفة العمليات بالمديرية وتواصلها مع الغرف بالإدارات التعليمية، موضحة التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان.

عدم السماح باصطحاب التليفون المحمول

وشددت مديرية التعليم بالجيزة على رؤساء اللجان بعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجهت بتوفير ‏سبل الراحة للطلاب باللجان الامتحانية مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة، وتوفير البيئة الملائمة لتأدية الامتحان، ومراعاة التباعد بين الطلاب.