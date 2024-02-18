الاستعلام عن موعد الكشف الطبي.. اعرف الحالات المعفاة

يسعى الكثير من أصحاب الهمم، لإتمام خطوة الكشف الطبي، نظرا لما توفره الدولة من خدمات ومميزات عديدة لتك الفئة من المواطنين، منها الحصول على سيارات خاصة مجهزة، وذلك بأسعار مخفضة، أو الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو الحصول على معاش المعاقين، وغيرها من الخدمات التي توفرها الدولة المصرية لتيسير الحياة على تلك الفئة، لذا يعتبر الاستعلام عن موعد الكشف الطبي من الخطوات المهمة جدًا لهم.

خطوات حجز الكشف الطبي

- الدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان عبر الرابط هنـــا.

- اختيار أيقونة حجز الكشف الطبي هنــــا.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة

- اختيار المكان والموعد لتوقيع الكشف.

- تُجرى وزارة الصحة الكشف الطبي من قبل لجنة طبية متخصصة.

- يتم رفع التقرير الطبي الخاص بالحالة إلكترونيًا إلى الجهة المسؤولة بوزارة التضامن.

- تقوم وزارة التضامن بتسليم التقرير الطبي للحالة.

- استكمال الأوراق الخاصة المطلوبة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

وتوضح «الوطن»، خلال التقرير التالي، أسهل الطرق وأبسطها للاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين أو ذوي الهمم أو المسنين، والتي تكون وفقًا لشروط واضحة ومحددة من وزارة التضامن الاجتماعي، نظرًا لأنّها الجهة الأساسية في صرف معاشات المعاقين وذوي الهمم، وتسهيل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وذلكمن خلال الطرق التالية:-

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان عبر الرابط هنـــا.

- إدخال الرقم القومي، وكلمة المرور، والضغط على أيقونة بحث.

- تظهر موعد الذهاب لتوقيع الكشف الطبي ويجب الالتزام به.

فئات معفاة من الكشف الطبي

هناك بعض الفئات من ذوي الهمم وهم المعفاة تمام من توقيع الكشف الطبي عليها، نظرا لحالتها الصحية وهما كلا من:-

- فاقدو السمع التام.

- ذوو القزامة 140 سم فأقل، بعد سن البلوغ.

- الشلل الدماغي.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- الإعاقات المتعددة.

- كف البصر.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- الشلل الرباعي.

- البتر متعدد الأطراف، أو في طرف واحد يد أو قدم.

15 ميزة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة

1- سهولة إنهاء الأوراق الرسمية والتعامل مع حاملها أمام الجهات الحكومية المختلفة.

2- خصومات على وسائل النقل بكل أنواعها.

3- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

4- خصومات على الأندية الرياضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الحصول على سكن حكومي مناسب.

7- الدمج في المدارس.

8- الجمع بين معاشين.

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

10- الكشف المجاني في المستشفيات.

11- الدمج في المعاهد والجامعات.

12- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

13- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة طبيا لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

14- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

15- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

حملة «هنوصلك»

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لتلك الفئة، إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة، عبر وحدات ومديريات الوزارة؛ لتحقيق مبدأ التكافل لذوي الهمم، وهذا يتم وفقًا لقانون حقوق الإنسان لذوي الاحتياجات الخاصة، رقم 10 لسنة 2018.

كما أعلنت في الأونة الأخيرة وزارة التضامن الاجتماعي حملة «هنوصلك»، وهى عبارة عن حملات ميدانية مخصصة تجوب كل المدن والمحافظات، و مخصصة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، حيث انطلقت في المحافظات «كفر الشيخ - سوهاج - قنا - الإسماعيلية - السويس - الدقهلية - شمال سيناء - الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - الشرقية - الغربية - المنوفية - القليوبية»، وأصبحت تتوسع بشكل تدريجي لتشمل كافة أنحاء الجمهورية.

عناوين مبادرة «هنوصلك» بالمحافظات

- محافظة البحيرة: مكتب تأهيل أبو المطامير بعزبة عشرة بحوش عيسى.

- محافظة القليوبية: مكتب تأهيل شبين القناطر بمركز شبين، ومكتب تأهيل الخانكة في عزبة الرمل.

- محافظة الشرقية: مكتب تأهيل الحسينية بقرية الظواهرية.

- محافظة الإسماعيلية: مكتب تأهيل القصاصين بعزبة خنيفر.

- محافظة قنا: مكتب تأهيل قنا بقرية الطويرات.

- محافظة القاهرة: مكتب تأهيل حلوان بعزبة الوالدة.

- محافظة الأقصر: مكتب تأهيل مدينة الأقصر بجوار المحافظة.

- محافظة بني سويف: مكتب تأهيل ببا بقرية زاوية الناوية.

- محافظة كفر الشيخ:دسوق بقرية الصافية.

- محافظة المنوفية: مكتب تأهيل ببركة السبع.

- محافظة الإسكندرية: مكتب تأهيل جمعية خريجي المدرسة الفرنسية.

- محافظة سوهاج: قرية الطوايل الشرقية.

- محافظة الغربية: قرية كفر جعفر.

- محافظة الدقهلية: قرية طناح بالمنصورة.

- محافظة أسيوط: قرية بني شقير بمنفلوط.

- محافظة المنيا: قرية دير عطية.