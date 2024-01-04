توقيع الكشف الطبي على 1383 مواطنا بقرية شباس في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشؤون الصحة، في كفر الشيخ قافلة طبية مجانية، بقرية شباس عمير، بمركز قلين، بالمحافظة، للكشف الطبي علي المواطنين مجانا، يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية، «حياة كريمة».

تنظيم القافلة الطبية تحت أشراف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير، وكيل صحة كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية.

8 تخصصات طبية بالمجان للمواطنين

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، في كفر الشيخ، أن القافلة الطبية تضمنت العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 10 عيادات تخصصية تضم 8 تخصصات طبية مختلفة وهم، «الباطنة، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام».

الكشف على 1383 مواطنا بالمجان

وأشار وكيل صحة كفر الشيخ، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها لـ 1383 مواطنا، بما يعود عليهم بالنفع، من سكان قرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين، بالإقليم.

إجراء 126 تحليلا طبيا بالمجان

وأضاف وكيل صحة كفر الشيخ، أنه تم أيضًا إجراء 126 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 88 حالة أشعة مابين أشعة «سينية، وأشعة تليفزيونية».

كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي 732 مواطنا، يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، بينما تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ86 مواطنا خلال القافلة.

كما تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ13 مريضا، وتم تحويل عدد 7 منهم إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.