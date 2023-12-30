الكشف الطبي على 2413 مريضا في قافلة مجانية بالعاشر

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان، لعدد 2413 مواطنا من أهالي مدينة العاشر من رمضان، تنفيذا لمبادرة «100 يوم صحة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار «من أول يوم معاك»، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين بالمركز الطبي بالحي الـ14، لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء المدينة.

توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل بالمجان

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة - القلب والأوعية الدموية - العظام - الأطفال- النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم الأسرة- الأنف والأذن والحنجرة - المسالك البولية – الرمد - الروماتيزم والتأهيل - الأسنان)، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2413 مريضا من أهالي المدينة وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.