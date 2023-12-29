توقيع الكشف الطبي على 104 حالات من الماشية والطيور في قافلة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية بالقرى والعزب التي تفتقر إلى هذه الخدمات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنظيم القافلة الطبية بقرية القبائل

وجرى تنظيم القافلة الطبية بقرية القبائل بمركز دسوق، وذلك في إطار تنشيط العمل بالوحدات وتقديم الخدمة بالقرى والعزب التي تفتقر إلى الخدمات العلاجية البيطرية، ووقعت القافلة الكشف على 15 حالة باطنة، وعلاج 40 حالة دواجن، كما تم أيضا تحصين عدد 49 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى والعزب التي تفتقر إلى الخدمات العلاجية البيطرية، بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي على كافة أنواع الحيوانات والطيور، وصرف العلاج اللازم، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها.