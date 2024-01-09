«العمل»: تسجيل وحصر جديد للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد (صور)

أعلنت وزارة العمل عن استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في محافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها.

عمليات الحصر والتسجيل تتم من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية

وأوضحت وزارة العمل، أن عمليات الحصر والتسجيل تتم من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، إذ تولت أجهزة التفتيش بمحافظة الوادي الجديد حصر العمالة غير المنتظمة بمدينة بلاط بالداخلة، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل.

الفئات المستهدف تسجيلها

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، إن عمليات الحصر والتسجيل تستهدف عمالة المقاولات والتشييد والبناء، والحرفيين، وعمال النظافة، وعمال الزراعة، وعمال الخدمات، وغيرها من الفئات التي تعمل في المشروعات القومية في المحافظة.

وأضاف طليب أن العمالة غير المنتظمة التي يتم تسجيلها في قاعدة بيانات مديرية العمل تستفيد من العديد من المزايا، منها الرعاية الصحية والاجتماعية، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد، بالإضافة إلى توفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.