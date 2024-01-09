«الشيوخ» يطالب بزيادة عدد المدارس التكنولوجية في جميع المحافظات

طالب النائب جميل حليم حبيب، و20 عضوا بمجلس الشيوخ، بزيادة عدد المدارس التكنولوجية في مصر وكشف سياسات وخطة الحكومة حول التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية وخطة التطوير الفني بكل محافظات مصر.

جاء ذلك خلال الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، والذي يجرى مناقشته اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم بحضور وزير التعليم حول سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتوسيع نطاق توزيعها الجغرافي بكل المحافظات

وقال «حليم» في الطلب إن عدد هذه المدارس التكنولوجية في مصر حتى العام الدراسي الحالي بلغ 38 مدرسة فقط، تتركز بنطاق القاهرة، وهو عدد قليل لا يتناسب مع الطموحات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع.

نقص العمالة الفنية المؤهلة

وأضاف النائب أن هناك كثير من القطاعات الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، والمدرب وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم تكنولوجي فني متطور، ما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لتوفير متطلبات المجتمع.

وأوضح أن الدولة بدأت منذ عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء المدارس التكنولوجية اضمن تطوير التعليم الفني وهو نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وتعتمد فيه الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل.