 عمرو بصيلة: المدارس التكنولوجية مجانية وتتيح للطالب فرص عمل متعددة (فيديو)

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن المدارس التكنولوجية التطبيقية مجانية بالكامل، مشيرًا إلى أن المصاريف الدراسية الخاصة بها هي نفس مصروفات المدارس الحكومية العادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة «CBC»، قائلًا: «المدارس التكنولوجية يلتحق بها الطالب بعد حصوله على الشهادة الإعدادية واجتيازه لاختبارات القبول، وبعد أن ينتهي من الدراسة لمدة 3 سنوات يكون لديه 3 خيارات، إما الذهاب مباشرة إلى إحدى الجهات التي كانت تقوم بتدريبه للاستفادة من خبراته، أو أن يكمل في الكليات التكنولوجية بالإضافة إلى عمله في تلك الجهة، أو أن يدرس في الكليات التكنولوجية أو كلية الهندسة بعد اجتيازه لامتحان المعادلة».

وتابع: «عندنا مع مبادرة ابدأ مدرستين، واحدة في مدينة بدر والثانية في دمياط، وعندنا مدارس تكنولوجية تطبيقية عددها 64 مدرسة عاملة في 19 محافظة، وخطتنا أننا نكمل الانتشار في 27 محافظة عشان نغطي كافة أنحاء الجمهورية بكافة أوجه الأنشطة الاقتصادية في كل محافظة».