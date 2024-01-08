انطلاق امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني في بني سويف غدا

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي الفني للعام الدراسي 2023/ 2024، غدًا الثلاثاء.

53 ألف طالب يؤدون امتحانات النقل بالثانوي الفني ببني سويف

ويؤدي أكثر من 53 ألفا و785 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي الفني، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، داخل 53 مدرسة على مستوى محافظة بني سويف «صناعي، تجاري، زراعي، فندقي».

إجراءات إدارية وفنية لعقد امتحانات النقل بالثانوي الفني

وقال المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم في بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المديرية استعدت لعقد امتحانات منتصف العام الدراسي بعدد من الإجراءات الإداراية والفنية المنظمة للامتحانات والكتب الدورية.

مواجهة الغش وحظر استخدام الهاتف المحمول

كما أشار إلى التأكيد على مواجهة جميع حالات الغش والشغب لتحقيق الانضباط داخل اللجان، وتطبيق القانون والالتزام بكافة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتي تتضمن حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو جميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

أهمية دور الموجه المقيم

وشدد مدير عام التعليم الفني ببني سويف على التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة، لافتا إلى أهمية دور الموجه المقيم ومتابعته اليومية لأعمال الامتحانات داخل المدارس لتحقيق الانضباط داخل اللجان.