تحرير 40 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز البلدية بكفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات رقابية على المخابز البلدية، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 40 مخالفة تموينية في حملة على المخابز البلدية

وتمكنت الحملات على المخابز من تحرير 40 مخالفة تنوعت بين نقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل تجاري، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بضرورة متابعة المخابز

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بضرورة متابعة المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن، ومستودعات الدقيق والمخابز، وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.