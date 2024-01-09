«الضرائب» تلزم الشركات بإصدار فواتير إلكترونية عن السلع المباعة للمستهلك

أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صدور قرار المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة، من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني رقم 702 لسنة 2023، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -إيصالات ضريبية إلكترونية- على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024.

منظومة الإيصال الإلكتروني

وأوضحت أنَّه يمكن الاطلاع على قرار -المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة- من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني من هنا.

وأشارت إلى أنَّه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال هذا الرابط، مؤكّدة أنَّ الممولين المكلفين الملزمين بالقرار رقم 702 لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية .

وأوضحت أنَّ منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (pos) لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأضافت أنَّ مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال «دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني» على الرابط التالي من هنا.

وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعه كل الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

مركز الاتصالات المتكامل

جدير بالذكر أنَّ مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كل الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 19695 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.