كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها؟.. اتبع 6 خطوات

يرغب بعض المواطنين في مراجعة فاتورة الكهرباء قبل دفعها، ويمكن التأكد من صحة المبلغ المرفق بالفاتورة عن طريق الدخول على الرابط المخصص لذلك، والذي خصصته شركة الكهرباء.

الاستعلام عن الفاتورة

وخصصت الشركة الرابط التالي من خلال الضغط هنا.

خطوات للتأكد من صحة الفاتورة

وهناك خطوات حددتها شركات الكهرباء للتأكد من صحة الفاتورة المطلوبة، وجاءت كالآتي:

1- يقوم الشخص الذي يرغب في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للتأكد من صحتها بالدخول على الموقع الخاص بالشركة من هنا.

2- يختار الشركة التي يتبع لها العداد، ويضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة الكهربائية الشهرية.

3- كتابة بيانات العداد الخاص به والمُتعاقد عليه مع الشركة.

4- يدخل رقم العداد ويُحدد الشخص مكان تركيبه.

5- تسجيل قراءة العداد التي تتكون من 10 أرقام ويضغط على استعلام.

6- بعد ذلك يظهر للشخص المبلغ الذي يريد دفعه تفصيليًا.