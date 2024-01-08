صيانة محولات وأعمدة الكهرباء في شوارع بيلا بكفر الشيخ

كلّف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية، والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أي أسلاك كهرباء مكشوفة بنطاق مركز بيلا، والتدخل السريع للاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين حفاظاً علي أرواح وسلامة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

صيانة خطوط الإنارة العمومية بطريق «الكراكات - كفر الشيخ»

وأجرى قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا، مساء اليوم الاثنين، أعمال صيانة لمحولات الكهرباء منها محول عبد الونيس، ومحول عزبة 27 التابعة للوحدة القروية بالناصرية، ومحول الشويحي، بجانب إصلاح الخلية لعزبة 27 بالناصرية، فضلاً عن متابعة أعمال إنارة الشوارع والطرق الرئيسية والميادين وصيانة خطوط الإنارة العمومية منها طريق «الكراكات - كفر الشيخ»، وطريق مدخل الناصرية وصولاً بكوبري الوقف بقرية الكوم الطويل.

صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة والكشافات بشوارع مدينة بيلا

كما قام قسم الكهرباء، بصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة والكشافات بعدد من شوارع مدينة بيلا، والشوارع المحيطة بالمدارس، حرصاً على سلامة أرواح الطلاب والمواطنين، وذلك باستخدام سيارة كهرباء ومعدات رئاسة مركز ومدينة بيلا.