قطع الكهرباء عن عدة مناطق في سوهاج للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، عن قطع الكهرباء بعدة أماكن غدا الثلاثاء، في إطار الصيانة الدورية التي تنتهجها هندسة كهرباء طما للمغذيات التابعة لها بصفة دورية.

مواعيد قطع الكهرباء غدا

وأكدت «كهرباء طما» أن مواعيد قطع التيار، تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء، حيث سيتم إجراء الصيانة لمغذي الهيشة، لذلك سيتم فصل الكهرباء عن قرى الهيشة والمدمر والحلفا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وناشدت كهرباء طما المواطنين في الأماكن المتأثرة بانقطاع التيار، توفير مغذٍ بديل، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس طوال فترة فصل التيار الكهربائي، لحين موعد عودة الكهرباء.