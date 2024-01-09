خريطة قطع الكهرباء في 3 محافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات كهرباء، اليوم الثلاثاء، قطع التيار الكهربائي للصيانة الدورية، بالمحافظات، بما في ذلك القليوبية وسوهاج وكفر الشيخ.

وأوضحت شركة كهرباء القليوبية، في بيان، أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن مدينة العبور، من الساعة 10 صباحًا، حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

قطع الكهرباء اليوم

أكدت هندسة كهرباء طما بسوهاج، قطع الكهرباء بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية مساءً، لإجراء الصيانة لمغذي الهيشة، ليتم فصل الكهرباء عن قرى الهيشة والمدمر والحلفا.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

كشفت هندسة كهرباء بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي اليوم عن مناطق السلام وأم عيسى، ومصطفى شعيشع، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، لإجراء الصيانة الدورية لمغذى المجزر الآلي.

فصل التيار الكهربائي

وطالبت شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، المواطنين وأصحاب المخابز والمدارس والمستشفيات ومكاتب البريد، بتوفير مغذي بديل خلال فترة الانقطاع.