«الكهرباء»: تدخين سيجارة وراء حريق مستشفى ألماظة دون خسائر

أكّد الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أنّ واقعة حدوث حريق داخل أحد أدوار مستشفى ألماظة مساء أمس بسيطة ومحدودة للغاية، ولم ينتج عنها أي خسائر بشرية أو مالية.

وأشار «سليم» في بيان، إلى أنّ الحريق نتج عن سلوك شخصي من قبل أحد المرافقين المتواجدين مع المرضى داخل المستشفى، خلال قيامه بالتدخين خلسة في أحد الأدوار، على الرغم من التعليمات والتوجيهات التي تمنع التدخين داخل مستشفى الكهرباء في ألماظة.

إضرام النيران في القمامة

وأوضح رئيس الشركة، أن المرافق قام بإلقاء عقب سيجارة مما ترتب عليه إضرام النيران فى القمامة الموجودة داخل الصندوق المخصص لها تمهيدًا للتخلص منها صباح اليوم، منوهًا إلى أنها تعد الواقعة الثانية التي يتكرر وقوعها نتيجة عدم تطبيق المرافقين التعليمات المنوط اتباعها داخل المستشفى، ما ترتب عليه حدوث الحريق البسيط.

منظومة متكاملة داخل أدوار المستشفى

ونفى رئيس الشركة جملة وتفصيلا، ما تردد عن وجود عطل تام في منظومة الحماية المدنية والإطفاء داخل المستشفى، مؤكدًا أن هناك منظومة متكاملة داخل كافة أدوار ومباني المستشفى؛ لضمان عدم حدوث أي حرائق أو مشاكل طارئة.

عدم التدخين داخل أروقة المستشفى

وطالب رئيس الشركة جموع المترددين على مستشفى الكهرباء بألماظة والمرافقين لهم، باتباع جميع التعليمات الواردة، بعدم التدخين داخل أروقة المستشفى أو حجرات حجز المرضى، لما تمثله من خطورة بالغة.

وأكد أنه جرى فتح التحقيقات منذ الصباح الباكر، لمعرفة الحقيقة بالأدلة الدامغة من خلال تتبع الكاميرات، لبيان المتسبب الرئيسي في ارتكاب الواقعة.