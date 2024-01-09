200 سلعة بأسعار مخفضة في 30 منفذا بالشرقية.. اعرف الأماكن

أتاحت مديرية التموين والتجارة الداخلية للمواطنين في محافظة الشرقية أكثر من 200 سلعة بأسعار مخفضة بنسبة 30% في عدد 30 جمعية استهلاكية، ولعل أبرز السلع المعروضة للمواطنين اللحوم، الدواجن، البقوليات والخضروات والزيت والسكر.

قال سعيد صقر مدير إدارة مجمعات الزقازيق بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لمديرية التموين في حديثه لـ«الوطن» إن المديرية وفرت نحو 200 سلعة بأسعار مخفضة في 30 فرعا لشركة الجملة بخصومات تصل إلى 30%.

سلع غذائية بأسعار مخفضة

وأوضح أن جميع فروع شركة الجملة للتجارة الداخلية في 19 مركزا بمحافظة الشرقية تعرض سلع غذائية بأسعار مخفضة أبرزها اللحوم والزيت والخضروات لافتا إلى انخفاض أشعارها مقارنة بأسعار المحلات التجارية.

وكشف عن أماكن السلع مخفضة الأسعار في 30 جمعية استهلاكية على مستوى المحافظة وهي كالتالي:

منفذ العامة 2000 بحسن صالح في مدينة الزقازيق

الطب البيطري.

القنايات القديم.

ميت أبو عربي.

منيا القمح.

السعديين.

الولجا.

سنهوت.

كفر الزقازيق.

سعر كيلو لحوم برازيلي 160 جنيها بعد 190 جنيها.

فراخ برازيلي مجمدة كيلو 85 جنيها بدلا من 115 جنيها.

كيلو لحوم بلدي 220 جنيها.

قائمة بأسعار أرخص السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بالشرقية

سعر كيلو سكر 27 جنيها.

زيت خليط زنة 800 ملي 40 جنيها بعد 45 جنيها.

زيت خليط لتر 46 جنيه بعد 56 جنيها.

مكرونة كيلو جرام 17.5 بعد 20 جنيه.