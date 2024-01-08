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إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. ضوابط جديدة في هذا الموعد

كتب:

وفاء الصعيدي
10:52 ص | الإثنين 08 يناير 2024
بطاقة التموين - صورة أرشيفية

بطاقة التموين - صورة أرشيفية

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 متوقع حدوثه خلال شهر يوليو المقبل، بعد إدراج وإقرار ميزانية جديدة لهذا البند ليتم إضافتها على موازنة الدعم التمويني.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

ووفقا لموازنة الدعم التمويني الجديدة 2024 والمقرر إعلانها في يوليو المقبل مع إقرار الموازنة العامة للدولة، أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن ضوابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والآليات الجديدة التي ستسمح لأصحاب بطاقات التموين في ضم أبنائهم على البطاقات من أجل زيادة مخصصات الدعم التمويني وزيادة حصة السلع والخبز المقررة للأسرة.

حصة الدعم التموينية لأسرة صاحبة بطاقة التموين

وتحدد وزارة التموين حصة حصة الدعم التموينية لأسرة صاحبة بطاقة التموين وفقا لعدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، كالتالي:

- يستحق كل فرد مدرج على بطاقة التموين على عدد 5 أرغفة يوميا من العيش البلدي بسعر 5 قروش.

- كما يستحق كل فرد مقيد على البطاقة على 50 جنيها شهريا يتم صرفها في صورة سلع تموينية مدعمة من قائمة السلع المتوافرة لدى منافذ البقالين حتى الفرد الرابع فقط.

- يستحق الفرد الخامس والسادس على البطاقة على 25 جنيها فقط يتم صرفها في صورة سلع مدعمة. 

 

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.