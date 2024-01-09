حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية

قاد اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، حملات مكبرة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم وحزم لكافة أشكال المخالفات للحفاظ على المسطحات الزراعية الخضراء من التبوير وإزالة المباني المخالفة على الفور ومصادرة المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين وهدم المخالفات على حسابهم الشخصي.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وبحسب البيان قال رئيس مجلس مدينة شربين جرى شن حملات مكبرة بشكل مفاجئ على عدد من المناطق والقرى في نطاق المدينة وأسفرت الحملة حتى الان إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة مبنى على مساحة 60 متر بقرية كفر الأطرش، وإزالة فورية لمبنى مخالفة على مساحة 50 متر كما تم رصد حالة مخالفة في قرية دنجواي وإزالتها في الحال وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

الاستمرار في الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد رئيس مجلس مدينة شربين الاستمرار في الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة واسترداد حقوق الدولة بأكملها وحفاظا على حق المواطن من خلال الحفاظ على الرقعة الزراعية والمساحات الخضراء وتوسيعها تنفيذا للقيادة السياسية.