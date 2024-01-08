إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في سوهاج

نفذت الوحدات المحلية بسوهاج حملات إزالة للمباني المخالفة للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بفك شدة خشبية خارج الحيز العمراني بناحية الجباب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

إزالة 3 مبان مخالفة بسوهاج

كما وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، حملة إزالة فورية لثلاث حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض «البلوك» بقرية عمر بن الخطاب، والثانية بقرية أبو بكر الصديق بمنطقة مشروع غرب طهطا بمركز جهينة، والثالثة بمدينة جهينة.

وفي مركز طهطا تم إزالة شدة خشبية بناحية شطورة، وإزالة بناء مخالف من قرية الشيخ زين الدين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رصف الشوارع في مدينة طهطا

وفي سياق آخر، بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة، حيث تم البدء بشارع المأذون وتفرعاته وشارع بورسعيد بطهطا.

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من تركيب بلاط إنترلوك بشارع جميلة بوحريد وتفرعاته وشارع الورشة وتفرعاته وشارع الجهاد قبلي البلد.