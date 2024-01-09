«تموين المنيا»: ضبط 106 مخالفات خلال حملات على المخابز البلدية بمركز ملوي

تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة بالمخابز البلدية ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية ضد المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات اللواء اركان حرب وكيل الوزارة أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، لخطة العمل بتكثيف الحملات التموينية تباعا وبصفه مستمرة على المخابز والأسواق خلال الاجتماع الذي عُقد أمس بديوان الوحدة المحلية.

حملات تموينية مفاجئة على المخابز البلدية

قاد رؤساء الوحدات القروية التسع فجر اليوم، حملات تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق الوحدات القروية، وبالتعاون مع مديري مكاتب التموين وعدد من الجهات المعنية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

واسفرت الحملات عن 106 مخالفات كالاآتي:

ـ تحرير 11 مخالفة تموينية بمجلس قروى قلندول

ــ تحرير 13 مخالفة تموينية بمجلس قروى دير البرشا

ـ تحرير 9 مخالفات تموينية بمجلس قروى نواى

ـ تحرير 13 مخالفة تموينية بمجلس قروى إبشادا

ـ تحرير 7 مخالفة تموينية بمجلس قروى المعصرة

ـ تحرير 13 مخالفة تموينية بمجلس قروى دروة

ـ تحرير 10 مخالفات تموينية بمجلس قروى تندة

ـ تحرير 11مخالفة تموينية بمجلس قروى تونا الجبل

-تحرير 18 مخالفة تموينية بمجلس قروى الروضة

وتنوعت هذه المخالفات بين «عدم إعطاء بون ـ نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان ـ عدم نظافة» وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

واكد أنه سيتم تباعا تنفيذ تلك الحملات يوميا للتأكد من انضباط أصحاب المخابز بجودة رغيف الخبز.