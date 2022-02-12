طرق التواصل مع وحدة «لم الشمل» بالأزهر: استشارات أسرية مجانية

أطلق الأزهر الشريف وحدة «لم الشمل»، والتي باشرت عملها اعتباراً من 16 أبريل عام 2018، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك بعد أن رصد مركز الأزهر العالمي للفتوى، عددًا كبيرًا من الأسئلة الواردة إليه تتعلق بالأحوال الشخصية والنزاعات الأسرية؛ استشعارًا منه لخطورة هذه النزاعات على استقرار المجتمع وأمنه وسلامته، انطلاقًا من واقع مسؤوليته تجاه المجتمع والعمل على حل المشكلات الاجتماعية لمواجهة انتشار ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري، لحماية الأسرة المصرية، وزيادة تماسكها.

وسائل التواصل مع وحدة «لم الشمل»

وأوضح الأزهر عبر بوابته الرسمية، أنَّ وحدة لم الشمل تستقبل اتصالات الجمهور على الخط الساخن (19906) في أيام العمل الرسمية، ويمكن مراسلة «لم الشمل» عبر الرسائل النصية (sms) عن طريق الرقم (1020)، وتستقبل الوحدة الجمهور بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو من خلال الموقع الخاص بها.

مقرات وحدة لم الشمل

وبحسب الأزهر الشريف، خصصت مقرات لـ«لم الشمل» في محافظات الجمهورية كافة، إلى جانب المقر الرئيس بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية - مشيخة الأزهر الشريف؛ معتمدةً لحل النزاعات استقبال الأطراف المتنازعة في المقرات، أو ذهاب علماء الأزهر الشريف إليهم في محل إقامتهم؛ متكبدين عناء السفر ومشقته؛ رأبًا لصدع الأسرة المصرية، ومواجهةً لظاهرة كثرة الطلاق في المجتمع المصري.

وتهدف وحدة «لم الشمل» وفقًا لما أعلنه الأزهر الشريف إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك، إذابة الخلافات بين المتنازعين، وقف ظاهرة الطلاق التي باتت تهدد أمن الأسرة والمجتمع المصري، نشر توعية مجتمعية وأسرية صحيحة، تأهيل المقبلين على الزواج، تقسيم المواريث، وإنهاء النزاعات المترتبة على الاختلاف حولها، المساهمة في إيصال الحقوق لأهلها، وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على انفصال والديه، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، من خلال تحديد أسبابها، واقتراح حلول لها.

يُذكر أنَّ الأزهر أعلن أنه فور إعلان المركز تأسيس الوحدة، أقبل عليها جمهور متابعيه، وحازت ثقتهم، وتلقت طلبات التدخل على رقم المركز 19906، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة، وعبر بوابة الأزهر الإلكترونية.