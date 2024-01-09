«أزهر الشرقية»: انتهاء امتحانات النقل بالثانوية دون شكاوى

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية اختتام امتحانات النقل للمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023، دون شكاوى أو سلبيات .

تفقد عدد من اللجان الامتحانية

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، تفقد اليوم عددا من اللجان الامتحانية، ليتابع انتظام اللجان على الوجه الأكمل، ووجه رئيس المنطقة بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة.

غرفة العمليات الرئيسية لم تسجل أي شكوى تخص الامتحانات

وأضاف رئيس المنطقة أن غرفة العمليات الرئيسية لم تسجل أي شكوى تخص امتحانات النقل الثانوي من حيث عدم ملاءمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.