«أزهر الشرقية» تعلن نتائج أوائل طلاب الشهادة الإعدادية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن إدارة رعاية الطلاب أنهت فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية للعام الدرسي 2024/2023، والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة على مدار يومين متتاليين، بواقع يوم للبنين وآخر للفتيات.

إعلان نتائج أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن النتائج النهاىية للمسابقة أسفرت عن فوز كل ما يلي:

أولا المرحلة الإعدادية للبنين

1- حسن رضا عيسى، معهد ديرب نجم.

2- معاذ أحمد متولي، معهد ديرب نجم الأزهري .

3- أحمد عبد الحميد أحمد، معهد ديرب نجم.

ثانيا المرحلة الإعدادية فتيات

1- بسمة رضا محمد، معهد الحميدية.

2- مريم علاء محمد، معهد روحية الجندي.

3- رؤى سعيد محمود، معهد الحميدية.

4- حنين محمد صلاح، بني عامر.

أعمال المسابقات تتم تحت رعاية إدارة الطلاب

الجدير بالذكر أن أعمال المسابقات تتم تحت رعاية إدارة الطلاب بقبادة الأستاذ محمود عبد الباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة وموجهي الأنشطة بالمنطقة الشرقية الأزهرية.