أمين صندوق نقابة المهندسين: فلسطين في قلب وعقل كل مصري

تفقد صباح اليوم، المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، قافلة المساعدات المقدَّمة من مهندسي مصر إلى أشقائهم في غزة، حيث تضم القافلة خمس شاحنات، منها شاحنتان تحملان مواد غذائية، وأخرتان ملابس شتوية وبطاطين، وشاحنة تحتوي على مستلزمات طبية.

وأكد «ناصر»، رفض الشعب المصري رسميًا وشعبيًا، كل صور العدوان الغاشم من قِبَل العدو الإسرائيلي تجاه الشعب العربي الشقيق، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد ضد جرائم حرب ترتكب في حق مدنيين عزل وأطفال أبرياء، بهدف محو الهوية العربية الفلسطينية، وتصفية القضية من خلال إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير.

مناصرة الأشقاء الفلسطينيين

وشدد على أن مصر لم ولن تتخلى عن مناصرة الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وأن فلسطين في قلب وعقل كل مصري، والقاهرة تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، كما وجَّه أمين صندوق النقابة التحية للشعب الفلسطيني الصامد.